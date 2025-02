Firenze, spacca la vetrina di un negozio con un tombino e fugge: arrestato

Firenze, 18 febbraio 2025 - Ha sfondato la vetrina di un negozio con un tombino, ha arraffato diversi beni ed è fuggito, ma la sua corsa è finita poco dopo, quando i carabinieri lo hanno bloccato al termine di un inseguimento.

Furto in via de’ Vanni: la cronaca di un inseguimento

Il furto è avvenuto nella notte del 15 febbraio in via de’ Vanni, nel quartiere dell’Oltrarno. Un cittadino, notando l’uomo mentre mandava in frantumi la vetrina di un’attività commerciale, ha allertato i carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto e indicando la direzione della fuga.

Inseguimento e arresto al Parco delle Cascine

I militari della Stazione di Firenze Legnaia, già impegnati in un servizio di pattuglia notturna, si sono subito recati sul posto, individuando un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita. Alla vista delle forze dell’ordine, il sospetto ha gettato la refurtiva e ha tentato la fuga verso il Parco delle Cascine.

Ne è nato un inseguimento di circa 600 metri, al termine del quale i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. L’uomo, però, ha opposto resistenza cercando di colpire i militari con calci e morsi, insultandoli e urlando.

Conclusione e recupero della refurtiva

Alla fine, i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo e a recuperare la refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria. Il sospetto, un cittadino marocchino, è stato portato presso la casa circondariale di Sollicciano.