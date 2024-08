Furti di biciclette. Boom di segnalazioni nell’area del centro

Ladri di biciclette in azione a Scandicci. La segnalazione arriva da diversi cittadini che nella zona del centro. La modalità di azione dei malviventi è quella di aprire i garages per portare via le bici. Il primo episodio sarebbe successo la scorsa settimana nella zona di via Pistelli, il secondo nell’area di via Turri.

Il risultato? Sempre lo stesso: garage aperto, bicicletta sparita. In entrambi i casi i malviventi non si sono fatti problemi nonostante in entrambi i box i proprietari avessero installato delle telecamere.

Sono entrati forzando la serratura e hanno messo a segno il colpo.

Per le biciclette c’è un mercato sempre ‘caldo’.

Alcuni velocipedi vengono smembrati e utilizzati per vendere pezzi di ricambio al mercato nero, altri vengono venduti lontano da Firenze.

Le preferite sono soprattutto le pieghevoli, che vengono portate in auto per poi spostarsi in città, ma anche Mountain bike e bici da corsa sono comunque un bersaglio.

L’appello delle forze dell’ordine è sempre lo stesso: segnalare tempestivamente stranezze e ogni tentativo di intrusione in modo da poter intervenire e provare ad assicurare i malviventi alla giustizia.