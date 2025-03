Boom di furti di biciclette a Firenze: in città ne spariscono 60 ogni giorno

Firenze, 13 marzo 2025 - Ogni fiorentino almeno una volta si è ritrovato a fare i conti con una bici rubata. Nel 2024 ne sono sparite circa 22mila a Firenze, oltre 60 al giorno, un fenomeno che genera un danno economico stimato in più di 150 milioni di euro. Oltre alla perdita diretta per i cittadini, il problema incide negativamente sull’industria nazionale della bicicletta, includendo l’indotto, e alimenta un mercato nero difficilmente controllabile. Secondo le stime delle associazioni di ciclisti, solo un furto su tre viene denunciato, rendendo ancora più difficile quantificare l’effettiva portata del fenomeno. Una recente analisi colloca Firenze al terzo posto tra le città italiane più colpite dai furti di biciclette. Nessuna zona è risparmiata: il centro storico, con le sue aree turistiche e commerciali, è tra i punti più bersagliati, ma nemmeno negozi e abitazioni sono al sicuro. Anche chi parcheggia la bici in garage privati spesso si ritrova vittima di furti. Questo clima di insicurezza sta scoraggiando molti cittadini dall’acquistare nuove biciclette, rappresentando un ostacolo alla diffusione della mobilità sostenibile.

Un gruppo di cittadini tramite change.org a dicembre ha anche lanciato una petizione per chiedere la "realizzazione di stazioni di parcheggio sorvegliate e sicure in tutta la città, con strutture che permettano di bloccare in modo più efficace le biciclette". "Con questa petizione - si legge -, chiediamo al Comune di Firenze di adottare misure concrete e urgenti per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, tra cui l’introduzione di telecamere in punti nevralgici della città, come stazioni, piazze e cicloparcheggi".

Per contrastare il fenomeno, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) ha diffuso alcuni consigli pratici per ridurre il rischio di furto. La regola principale è chiudere sempre la bicicletta, anche per brevi soste, scegliendo lucchetti di qualità, come catene a maglia quadrata o archetti resistenti. È fondamentale ancorare sia il telaio che la ruota a una rastrelliera ben saldata al suolo e, nei luoghi più a rischio, utilizzare una seconda chiusura di tipo diverso per complicare il lavoro dei ladri. Anche le biciclette custodite in garage o cortili devono essere legate a un elemento fisso. Per aumentare le possibilità di ritrovare la bici in caso di furto, è utile fotografarla o annotare il codice del produttore. Infine, la FIAB ricorda l’importanza di denunciare sempre il furto: anche se spesso le possibilità di recupero sono basse, segnalare il reato alle forze dell’ordine permette di monitorare il fenomeno e sollecitare interventi più efficaci contro questo mercato illegale.