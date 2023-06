Fuori programma Chiara Francini alza il sipario

Sempre "Libraria" ma, stavolta, "Fuori programma". Si presenta con una veste diversa la prossima edizione della rassegna di successo promossa dalla libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino che, in questa occasione, non si svolgerà nei locali della libreria in piazza Ginori ma in tutte ‘location’ all’aperto, sempre sul territorio sestese. Il via, il prossimo giovedì alle 18,30 nel cortile della biblioteca Ragionieri, sarà con Chiara Francini che presenterà il suo ultimo libro "Forte e Chiara", una trascinante confessione autobiografica edita da Rizzoli. La data rientra anche nel cartellone della kermesse "Un palco in biblioteca". Il 20 giugno alle 21 sarà la volta di Fabio Genovesi che, nel Chiostro della Pieve di San Martino, presenterà "Oro puro" (Mondadori): storia della navigazione di Colombo verso il Nuovo Mondo raccontata da un mozzo della Santa Maria. "Guida alle terre di Calenzano" è il terzo titolo della rassegna: gli autori, Andrea Papini e Alessio Biagioli, giovedì 22 alle 18, illustreranno nella cornice del parco degli Etruschi i nove itinerari raccolti nella guida per riscoprire il territorio a misura di passo. Mercoledì 28 giugno sarà invece la volta di Michele Cecchini che presenterà il suo ultimo romanzo "Un morso all’improvviso", uscito da poco per i tipi di Bollati Boringhieri, nel giardino del ristorante "Blend" alle 18. L’ultimo appuntamento di "Libraria Fuori Programma" è fissato per il prossimo 12 luglio alle 18 nel giardino del Cinema Grotta con Dario Ferrari che presenterà la storia di due giovinezze incompiute racchiuse nel suo primo romanzo edito da Sellerio, "La ricreazione è finita". Per info e prenotazioni: 055 440107, [email protected]

Sandra Nistri