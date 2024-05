Funaro: “Renzi critica? Con lui nessuna risposta su stadio e aeroporto”

Firenze, 21 maggio 2024 – "Starei ai fatti, Matteo Renzi è stato sindaco di Firenze e presidente del Consiglio: in questa città non ha portato una risposta sullo stadio tanto che questa amministrazione è dovuta intervenire per trovare le risorse, non ha risolto il problema dell'aeroporto, non ha risolto il problema della Tav, i lavori per le tramvie sono cominciati con il nostro mandato e anche sul tema delle occupazioni, che gli è tanto caro, quando ho iniziato a fare l'assessora al Sociale ho dovuto iniziare a liberare tantissimi immobili occupati, a effettuare più di 70 sgombri".

Così l'assessora comunale al Welfare e candidata a sindaca per il centrosinistra a Firenze, Sara Funaro, risponde all'affondo di stamani del leader di Iv Matteo Renzi che aveva commentato il sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera che dà il centrosinistra in vantaggio di circa tre punti di distacco al primo turno, sul centrodestra, che appoggia l'ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt.

“Di sondaggi – continua Funaro – se ne vedono tanti e sono abituata a vederne tanti. Certo è che c'è un dato di fatto: le divisioni all'interno del centrosinistra favoriscono la destra. Detto questo mancano tre settimane al primo turno, abbiamo da combattere, abbiamo da mobilitare tutti i cittadini, non ho mai avuto problemi a combattere e lo farò con tutta la forza e la determinazione possibile”.