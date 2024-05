Sangiuliano: “Fossi elettore di sinistra, a Firenze, proverei a cambiare”

Firenze, 21 maggio 2024 – “Avere un'incrostazione di potere permanente per decenni non è mai una cosa buona. Ogni tanto bisogna aprire le finestre per far entrare un pò di aria nuova per rigenerare l'ambiente. Speriamo che i fiorentini capiscano questo discorso perché non è un fatto ideologico la destra contro la sinistra, c'è un candidato» Eike Schmidt che può fare bene, e che ha fatto bene in altre sue funzioni. Se io fossi un elettore di sinistra che ha a cuore la città proverei a cambiare». Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine di una visita alla Galleria dell'Accademia di Firenze, parlando delle prossime amministrative. «Io - ha aggiunto - sono per la nozione del cambiamento, tu puoi pensarla diversamente ma se hai a cuore il valore della democrazia devi accettare l'idea del cambiamento e della rigenerazione. Ho fatto due esempi: New York è una città che ha avuto prevalentemente sindaci democratici però ad un certo punto sceglie Rudolph Giuliani, repubblicano, e questo fa parte di una dialettica democratica, la California lo stesso ha avuto generalmente governatori democratici però ad un certo punto elessero Ronald Regan che poi ha fatto molto bene, io gli ho dedicato una biografia e c'è proprio un capitolo dedicato alla sua attività di governatore della California. Finanche Bologna ad un certo punto elesse Guazzaloca come sindaco".