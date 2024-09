Funaro-Commisso, primo contatto. Patto comune per i lavori al Franchi. Ma la Fiorentina boccia il Padovani

Prove tecniche di distensione tra Fiorentina e Comune con il primo incontro in Palazzo Vecchio – breve e cordiale – tra il patron Rocco Commisso e la neo sindaca Sara Funaro.

Un mini vertice definito "molto positivo" da entrambi ma con un paletto messo subito, a scanso di equivoci, dalla società viola: "Per noi l’opzione di giocare al Padovani non è percorribile" (possibilità che avrebbe consentito sulla carta di accellerare i tempi dei lavori al Franchi e concluderli entro il 2026 ndr) ha sentenziato il direttore generale della società Alessandro Ferrari, che ha accompagnato Commisso e la moglie Catherine all’incontro con la prima cittadina. Una posizione di fatto già emersa ma ribadita ieri con forza.

Poi l’apertura alla collaborazione che in parte almeno ha rischiarato i rapporti tra le due ’parti in causa’: "Ci siamo scambiati un po’ di informazioni sul passato e sul futuro, sostanzialmente direi un incontro molto positivo" sono ancora le parole di Ferrari che con fiducia ha poi aggiunto: "Si riparte da qui".

"Il dg gigliato ha poi spiegato di non aver avuto dalla stessa Funaro un cronoprogramma dei lavori di riqualificazione che si stanno svolgendo al Franchi, aggiungendo che "arriverà nei prossimi giorni quando ci incontreremo per andare avanti a preparare una soluzione che veda la Fiorentina rimanere a giocare al Franchi anche per la stagione 2025-2026". "Abbiamo avuto rassicurazione che sia il Comune di Firenze che tutti quanti lavoreremo insieme per trovare la soluzione per far sì che la Fiorentina continui a giocare a Firenze" la sua conclusione.

Positivo anche il giudizio della sindaca Funaro: "È stato un incontro costruttivo, sono stata felice di accogliere Rocco Commisso, di aver conosciuto la moglie Catherine insieme al direttore Ferrari. Abbiamo definito tutta una serie di incontri che dovremo fare per stabilire chiaramente i passi successivi, gli aspetti tecnici" della riqualificazione dello stadio Franchì". "Sul Padovani, come abbiamo sempre sostenuto - ha spiegato -, c’è la volontà dell’amministrazione di riqualificare l’impianto, perché vogliamo dare alla città un impianto del rugby riqualificato, come gli altri impianti del Comune. Ovviamente stiamo lavorando sull’altra soluzione, quando saremo pronti lo faremo sapere". Funaro ha spiegato che non sono stati toccati gli aspetti relativi all’eventuale aumento di tempi e costi per la riqualificazione del Franchi.