Funaro: "600 nuovi posti asilo e scuole aperte fino alle 18:30"

Firenze, 17 maggio 2024 - Seicento nuovi posti negli asili nido, scuole aperte fino alle 18.30 e bonus per i centri estivi convenzionati con il privato per abbattere i costi a carico delle famiglie: sono alcune delle misure del Piano scuola della candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro, con l'obiettivo, si spiega "di dare più opportunità ai bambini e supportare le famiglie nella gestione quotidiana del lavoro, dei figli, del tempo libero". "Per noi una città per tutti - afferma Funaro - mette al centro la scuola, tanto come servizio fondamentale alle famiglie che deve essere ripensato e adattarsi ai tempi di vita e di lavoro di oggi, quanto come luogo dove dare a tutti i bambini pari opportunità fin da piccolissimi. Azzereremo le liste d'attesa nei nidi, attraverso la costruzione di 5 nuove strutture con un investimento di quasi 6 milioni, oltre a quelle in corso di realizzazione, per avere 600 nuovi posti. Lavoreremo per tenere aperte le scuole dell'infanzia e le primarie fino alle 18.30, andando ben oltre il dopo scuola che già oggi esiste, perché non solo sarà prolungato l'orario ma saranno offerte ai bambini attività dedicate. Un modo per sostenere le famiglie, perché la chiusura alle 16.30 non risponde alle necessità della maggior parte dei genitori, e perché vogliamo dare ai bambini la possibilità di fare attività sportive, culturali, musicali e di altro tipo, che altrimenti non tutti potrebbero permettersi. Per quanto riguarda invece il periodo estivo, oltre ai Centri estivi comunali, daremo un'ulteriore risposta alle famiglie che consiste nell'erogazione di voucher per usufruire dei Centri accreditati e convenzionati con il Comune, che vengono offerti nell'ottica dell'integrazione pubblico-privato e che possono rappresentare una risposta di qualità per tante famiglie".