Frontale fra auto in collina. Donna gravissima

Grave incidente martedì sera in via del Canto alle Gracchie, la provinciale delle Colline che dal Vingone porta a San Vincenzo a Torri. L’impatto tra due auto, che viaggiavano sotto all’acquazzone di fine pomeriggio, è avvenuto nel tratto in discesa che da San Michele a Torri, arriva al lago delle Certane. Coinvolte nell’impatto frontale, una Citroen C3 guidata da R.M. 56enne, e una Ford Fiesta che aveva al volante, A.P. 24 anni. In base a una prima ricostruzione, la C3 viaggiava in discesa, in direzione San Vincenzo, mentre la Fiesta in direzione opposta. La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale. Sicuramente però il frontale è stato molto violento. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco per estrarre la 56enne dalle lamiere. La donna è stata portata all’ospedale in codice giallo, ma una volta al pronto soccorso i medici hanno accertato che le sue condizioni erano in peggioramento per un’emorragia interna. E’ stata operata, adesso si trova in rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.