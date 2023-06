Frecce Tricolori al Mugello, lo spettacolo incanta la MotoGp

Barberino di Mugello (Firenze), 11 giugno 2023 – Non solo il pubblico, ma anche dai box e perfino dalla pista si levano applausi ammirato al momento del sorvolo delle Frecce Tricolori sul circuito del Mugello, poco prima del via del gran premio della MotoGp.

Il passaggio in formazione, sulle note dell’Inno di Mameli cantato da Il Volo, è stato come sempre meraviglioso e suggestivo. Quest’anno in particolar modo: l’Aeronautica Miltare compie infatti cento anni di vita, festeggiandoli con una serie di iniziative in molteplici campi, con l'intento di ringraziare i cittadini per il supporto e la fiducia sempre dimostrati nei suoi confronti e di confermare il suo impegno quotidiano al servizio del Paese.

Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, denominazione ufficiale delle Frecce Tricolori, è un Reparto di Volo dell'Aeronautica Militare costituito da circa 100 militari, cui è affidato il compito di rappresentare le capacità dell'intera Forza Armata. Dal 1° marzo 1961, data della sua costituzione sulla Base Aerea di Rivolto (Udine), la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha l'onore di rappresentare, con le proprie spettacolari acrobazie aeree, gli oltre 40.000 uomini e donne dell'Aeronautica Militare e i valori che ogni giorno portano avanti: determinazione, spirito di squadra, professionalità e dedizione.