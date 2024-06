Riciclaggio e appropriazione indebita: assolti i fratelli Conticini

Firenze, 19 giugno 2024 – Il lungo processo a carico tre fratelli Conticini, Alessandro, Luca e Andrea, quest'ultimo cognato di Matteo Renzi, è finito con l’assoluzione da parte del Tribunale di Firenze. La vicenda giudiziaria era partita da un'inchiesta su una presunta sottrazione di 6,6 milioni di dollari destinati all'assistenza all'infanzia in Africa. I reati contestati: appropriazione indebita e autoriciclaggio ad Alessandro e Luca Conticini, e riciclaggio ad Andrea Conticini. Al centro delle indagini donazioni provenienti da Fondazione Pulitzer tramite Operation Usa, Unicef e altri enti umanitari internazionali.

Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Luca Turco e dall'allora pm Giuseppina Mione erano partite nel 2016. Nel giugno 2021 l'inizio del processo. All'udienza del 25 ottobre scorso il pm Turco aveva chiesto l'assoluzione per i reati di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio perché il fatto non sussiste e non procedere in merito al denaro erogato da Unicef per prescrizione del reato di appropriazione indebita.