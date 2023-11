"Frant'Olio: Impruneta celebra il suo olio extravergine"

Anche Impruneta celebra il suo olio extravergine. Questo fine settimana il Loggiato del Pellegrino ospiterà la prima edizione di Frant’Olio, evento dedicato all’oro verde locale, promosso dai quattro frantoi storici del territorio e patrocinato dal Comune. "E’ un nuovo momento di celebrazione di uno dei prodotti d’eccellenza del territorio di Impruneta – sottolinea il sindaco Riccardo Lazzerini -. L’Evo è infatti un pilastro della nostra cultura gastronomica e un simbolo di qualità e sostenibilità. Frant’Olio è anche e soprattutto un evento che promuove la consapevolezza sulla qualità e l’importanza dell’olio d’oliva extravergine in una dieta equilibrata". Per due giorni, domani e domenica, la mostra mercato a ingresso libero darà la possibilità di esplorare una tradizione millenaria di coltivazione e produzione, di degustare e acquistare l’olio direttamente dai suoi produttori e, attraverso l’esperienza degli assaggiatori dell’associazione Aicoo, conoscere sapori e segreti di ogni varietà locale. Attorno all’olio ci saranno una serie di iniziative, come la passeggiata tra gli ulivi di domenica organizzata dal Gruppo Trekking Impruneta (per partecipare, tel. 320.6338919), giochi e laboratori per i bambini, l’incontro con gli scrittori e gli chef e nella serata di sabato "AperiOlio", con musica dal vivo e aperitivi a base di olio a cura del Bar Italia – Pergola – Caffè Incontro. Si parte domani alle 10 con l’apertura degli stand e l’inizio delle attività di animazione con giochi a tema per conoscere l’olio e le sue virtù. Alle 15 ci sarà la tavola rotonda dal titolo "L’extravergine di Impruneta: tra tradizione e modernità". Domenica si replica con alle 11 il percorso di degustazione guidata degli oli, nel pomeriggio giochi per bambini e alle 19 la chiusura della prima edizione .

Manuela Plastina