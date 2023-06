Nardella: “Cercheremo modo significativo per ricordare Nuti”

Firenze, 12 giugno 2023 – Il sindaco di Firenze Dario Nardella ricorda l'attore e regista Francesco Nuti, scomparso oggi. “Caro Francesco, troppo presto ci hai lasciato – ha detto -. Chissà quanti film avresti ancora potuto fare se la malattia non ti avesse colpito. Ci lasci tanti personaggi indimenticabili e una sensibilità rara”.

“Solo pochi giorni fa – ha ricordato il sindaco - avevi compiuto 68 anni e in questi anni Firenze non si era certo dimenticata di te ma aveva organizzato molti eventi e proiezioni per renderti omaggio. Alla famiglia vadano tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Presto cercheremo un modo significativo per rendere la memoria di Francesco legata indissolubilmente alla sua città di origine”.

Niccolò Gramigni