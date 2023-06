Morto Francesco Nuti, dediche e citazioni corrono in Rete: “Grazie per i tuoi film, resterai sempre nei nostri cuori”

Firenze, 12 giugno 2023 – “Resterai sempre nei nostri cuori”. Dediche e ricordi per Francesco Nuti si moltiplicano sul web. Centinaia i commenti commossi di tutti i fan del grande attore e regista toscano morto oggi, 12 giugno, all’età di 68 anni. “Genio toscano, non ti dimenticheremo mai”, “Grazie per averci regalato i tuoi film unici, chi è come te non muore mai”, “Unico, inimitabile, grande uomo e grande artista”. Il grande abbraccio della Rete è rivolto alla famiglia di Francesco Nuti.

C’è chi lo ricorda con ironia, citando battute dei suoi film, mai banali. “Sapeva raccontare la realtà con sarcasmo e con un’ironia che in pochi sanno usare. Grazie Francesco”, “Quanto ci hai fatto ridere”. La risata, di pancia ma anche quella amara, quasi una cifra stilistica per i toscani, peculiarità che certamente non mancava nei film di Francesco Nuti. Indimenticabili: “A Ovest di Paperino” per la regia di Alessandro Benvenuti, “Io, Chiara e lo scuro” per la regia di Maurizio Ponzi, e diretti da Nuti stesso “Il signor quindicipalle”, “Tutta colpa del paradiso”, “Caruso Pascoski (di padre polacco)”, “Willy Signori e vengo da lontano” e ancora “Donne con le gonne”. Tutte pellicole che hanno reso grande il cinema italiano degli Anni ‘80. Frasi che da 40 anni rimbalzano di generazione i generazione che i fan citano per l’ultimo saluto: “Non sono una donna, sono un uomo perplesso… da questa brutta notizia”, da Caruso Pascoski e “Francesco, dammi un bacino”, e da Madonna che silenzio c’è stasera: “Chi tace acconsente...” “No, chi tace sta zitto" e ci hai lasciato senza parole Francesco.