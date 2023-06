Morto Francesco Nuti. Lo scudo della famiglia e il ruolo della figlia Ginevra

Firenze, 12 giugno 2023 – Soprattutto dopo l’incidente del 2006 Francesco Nuti fu circondato dai suoi familiari, che si sono impegnati per anni a proteggerne la privacy e allo stesso tempo a ricordare la sua carriera.

Ai tempi della tragica caduta fu soprattutto il fratello Giovanni – medico pratese – a tenere i rapporti con i media e a gestire la situazione, mentre in casa la mamma di Nuti, Anna Giglio, lo accudiva quotidianamente, in Versilia, durante la difficile riabilitazione. La figlia Ginevra infatti era troppo giovane all’epoca. Poi, una volta cresciuta, Ginevra è diventata sempre più protagonista della gestione di una situazione sempre delicata, a causa delle condizioni di salute del padre purtroppo mai davvero migliorate. Nell'estate del 2017 Ginevra Nuti rilasciò un'intervista affermando: "Adesso che sono maggiorenne ho chiesto di essere l'unica tutrice di mio padre perché penso che nessuno meglio di me possa prendersi cura di lui".

E un ruolo importante lo ha giocato anche l’attrice Anna Maria Malipiero, ex compagna di Nuti e madre di Ginevra (nata nel 1999), con la quale Nuti ebbe una relazione durata 8 anni.