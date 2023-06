“Sarai sempre nei miei migliori ricordi”: morte di Francesco Nuti, le parole di Verdone

Roma, 12 giugno 2023 – Tristezza e malinconia per Carlo Verdone per la morte di Francesco Nuti. L’attore e regista romano ha condiviso tanto con Nuti. E ha affidato a un post il suo dolore per la scomparsa dell’amico.

“Caro Francesco – si legge – compagno di lavoro generoso, affettuoso e pieno di talento sarai sempre nei miei migliori ricordi. Un forte abbraccio alla tua famiglia a tuo fratello Giovanni e ai tuoi geniali "Giancattivi' Athina Cenci e Alessandro Benvenuti. Gran dolore, tanta nostalgia”.

Verdone conobbe Nuti a Torino, negli anni Ottanta, durante le riprese del programma “No Stop”. Verdone ricorda della sua amicizia con Nuti nel libro “La carezza della memoria”, che scrisse durante il lockdown.