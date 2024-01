Francesco Centorame, da Skam alle passerelle

Serata scoppiettante, piena di risate e di tanta ironia all’Hotel Saint Regis per "Cuoio di Toscana" che per i suoi ospiti ha chiamato Giorgio Panariello, trascinatore come sempre. Cinquanta minuti spassosi come previsto dal presidente del Consorzio Cuoio di Toscana Antonio Quirici in occasione del lancio delle prime ’solette’ ecosostenibili e comode perché in vero cuoio customizzate da due giovani talenti del fashion italiano come Federico Cina e Marco Rambaldi. Tanti gli invitati, forse troppi visti quanti non ce l’hanno fatta a entrare, per l’apertura a tempo di record del negozio di calzature e abbigliamento sportivo "LuisaViaRoma & SOTF" in via Tosinghi, l’ultimo nato del gruppo presieduto da Andrea Panconesi.

Tra gli stand alla Fortezza meno testimonial ma un ospite molto atteso mercoledì mattina come l’attore Francesco Centorame, visto nello stand del Gruppo Lubiam col marchio "L.B.M. 1911" mentre si intratteneva con Giovanni Bianchi amministratore delegato dell’azienda di Mantova e direttore creativo. Al piano inferiore della Fortezza tanta curiosità per il giovane e bell’attore che ha indossato un completo color sabbia sopra un pull candido. Già protagonista della serie "Skam Italia", Francesco, forte del successo di "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi, ha indossato i modelli iconici della collezione autunno-inverno 2024-2025, presentata dal brand nel corso della fiera. L’artista ha scelto dei total look capaci di raccontare la sua personalità e caratterizzati dallo stile inconfondibile di "L.B.M. 1911". Centorame, che ha esordito al cinema nel 2020 con Gabriele Muccino nel film "Gli anni più belli" quest’anno, oltre a far parte del cast della nuova serie "Fuochi d’artificio" di Susanna Nicchiarelli" e della pellicola "Albatros", tornerà in tv con la nuova stagione di "Skam", in uscita il 18 gennaio e a teatro con "Ho paura torero".

Eva Desiderio