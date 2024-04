Francesco Live, ci siamo. Il futuro con occhi giovani

Firenze, 11 aprile 2024 – È sold out da settimane ormai “Francesco live”, il meeting che porterà a Firenze, da oggi a domenica, più di 1.500 giovani, per vivere un “bagno di futuro”, guardando al domani con gli occhi di un giovane – Francesco d’Assisi – che otto secoli fa abbracciò un sogno e ne fece una forma di vita. Il via ufficiale alle 16 nel cortile della dogana, in Palazzo Vecchio, con il lancio dell’inno della manifestazione “Il nostro momento”, testo e musica di fra Marco Borgioli, Enrico Toccafondi, Emanuele Milli, l’arrangiamento di Alberto Piva ed Emanuele Milli, le voci soliste di Enrico Toccafondi e Ginevra Cori.

Alle 20,30 serata inaugurale nel salone de’ 500 con il cantautore, poeta e scrittore Roberto Vecchioni (programma completo su www.francescolive.it). L’evento è una delle molteplici proposte che il comitato toscano che riunisce le varie componenti della grande famiglia francescana, ha messo in piedi per fare degli 800 anni delle Stimmate non solo un evento del passato, ma un’occasione preziosa per interrogarci oggi sul tema delle ferite che possono diventare vita nuova. Francesco Live sarà anche un grande momento di festa, grazie alla presenza dell’attore Giovanni Scifoni, che domani sera a Spazio Reale, porterà in scena “Frà”, uno spettacolo dedicato al Poverello, mentre sabato nel chiostro della basilica di Santa Maria Novella, la grande festa finale tra musica e testimonianze di Lorenzo Baglioni, Matteo Faustini e Davide Scavolini e la partecipazione di don Alberto Ravagnani.

Infine, nella mattina di domenica all’interno della Basilica di Santa Croce, i giovani partecipanti e i giovani di Beyond the walls consegneranno al Presidente della Regione e ai sindaci della Toscana il loro sguardo verso il futuro maturato durante le giornate del meeting. Tutto ciò è possibile grazie alla forte presenza a Firenze della famiglia francescana, che comprende la Gifra, Gioventù francescana e l’Ordine secolare. La Nazione, media partner dell’iniziativa, ha realizzato videointerviste con i protagonisti e sulle attività francescane a Firenze, fatte di accoglienza, ascolto, vicinanza ai poveri e alle persone in cerca di senso o di conforto grazie alla cappellania ospedaliera dei Cappuccini. Questo è Francesco oggi. Pace e bene.