Frana un masso Famiglie evacuate. Tragedia sfiorata a Tavarnuzze

La pioggia scrosciante di questo inizio primavera ha provocato danni sia a Impruneta che a Bagno a Ripoli. Ieri in tarda serata 4 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni all’ingresso di Tavarnuzze: intorno alle 19 un masso si è staccato dalla parete rocciosa di un terrapieno. "Ho sentito un tonfo fortissimo e muoversi tutto. Pensavo fosse un terremoto" racconta una signora. Sono cadute anche altre pietre di dimensioni importanti proprio a ridosso di due condomini, una palazzina di tre piani e un’altra su due livelli. Vigili del fuoco, Municipale, carabinieri, protezione civile sono intervenuti insieme al sindaco Riccardo Lazzerini e alla vice Laura Cioni. "In via precauzionale – ha spiegato alle famiglie il primo cittadino – dobbiamo evacuare gli edifici per poi verificare la stabilità del terreno". Quasi tutte le 25 persone evacuate hanno trovato accoglienza da amici o parenti. Un’ambulanza si è occupata di trasportare in sicurezza un’anziana, mentre un’altra donna che voleva dormire in auto per non abbandonare i suoi gattini è stata convinta a trascorrere la notte altrove. Solo per una persona è intervenuto il Comune ad assicurare un rifugio.

Sempre ieri, ma intorno alle 10 del mattino, un grosso pino si è schiantato contro un’auto parcheggiata nell’area di sosta dietro la Casa del Popolo di Grassina. La vettura è andata distrutta, presa in pieno dal grosso pino, alto parecchi metri e dal fusto pesantissimo. Dentro, per fortuna, non c’era nessuno. Ma poteva andare peggio. Proprio lì al posto delle auto in sosta, infatti, il venerdì mattina ci sono i banchi del mercato. Dall’altro lato della strada poi c’è un parco giochi. Quando l’albero è caduto poi c’era una macchina in uscita dal parcheggio che è stata sfiorata. Per tutta la giornata i vigili del fuoco hanno lavorato per tagliare rami e tronco.

(ha collaborato

Antonio Taddei)