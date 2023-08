Frana di Figliano Al via gli interventi

Sulla strada che unisce Luco a Borgo San Lorenzo si lavora alla frana di Figliano. Il cantiere è in funzione, e con un investimento di 370 mila euro si ripristinerà la carreggiata. "Abbiamo potuto dare il via ai lavori di consolidamento dell’ area interessata dallo smottamento e al ripristino – spiega l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Baggiani (foto) – . In totale, per Figliano e per altri interventi su strade, è uno stanziamento di 620 mila euro, derivanti dal pnrr e dal bilancio ". All’incrocio per Figliano si sta consolidando la parte di scarpata interessata dalla frana.