Foto Jorit-Putin, Nardella: “Mi dispiace e non lo condivido, ma sono scelte sue”

Firenze, 8 marzo 2024 - "Apprezzo molto i murales di Jorit, sono opere d'arte che si integrano benissimo col contesto urbano della nostra città. Il fatto che lui si faccia fotografare insieme a Putin mi dispiace e non lo condivido ma ciò non significa che io debba togliere le sue opere d'arte dalla mia città. Anche perché non è certo una nostra responsabilità la foto che Jorit fa con Putin, sono scelte e decisioni sue". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un evento in città, a proposito delle polemiche legate allo street artist Jorit. Jorit su Instagram ha così scritto: "Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall'altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)".