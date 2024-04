Foto intime su Instagram, ragazzina ricattata

Firenze, 24 aprile 2024 – Una ragazza di 14 anni, residente a Firenze, è stata ricattata via social network da uno sconosciuto per le foto che la ritraevano nuda inviate via Instagram. Tutto era nato dall'intenzione della giovanissima di entrare in un gruppo per accrescere i followers, ma poi è scattata la tentata estorsione. E' stata la madre della vittima, dopo il racconto della figlia, a rivolgersi alla polizia, come riferisce un articolo il "Corriere Fiorentino". La vicenda sarebbe nata diversi mesi fa, con un'amica che avrebbe spiegato alla 14enne che su Instagram c'è un gruppo chiuso in cui basta entrare per vedere moltiplicati i propri followers.

La ragazza si incuriosisce e chiede di più. Quando decide di iscriversi al gruppo Instagram, il moderatore è molto chiaro: per essere accettata deve inviare foto che la ritraggono nuda. La ragazza prende tempo. Torna a parlarne con l'amica e - stando al racconto della vittima - sarebbe lei stessa a dirle che non c'è nulla di male, che è una cosa tranquilla. Così la ragazza decide che può farlo e manda almeno un paio di scatti intimi al moderatore del gruppo, che a quel punto la accetta. Nel frattempo quel gruppo Instragram chiude e tutto sembra normale. Fino a quando lunedì scorso la giovane di 14 anni riceve sul proprio profilo Instagram un messaggio ben preciso, che suona più o meno così: "O mi mandi delle tue foto intime oppure pubblico quelle che ho già".

La ragazza non crede a quello che sta leggendo, prova a dire all'interlocutore che si sta sbagliando, ma lui insiste, sembra avere una certezza granitica nel dire che lui le foto della studentessa le ha già. Allora la minorenne dice all'ignoto interlocutore: "Non ci credo, fammele vedere". Lui a quel punto le invia due scatti: in una foto si vede solo il corpo della giovane, nell'altra si vede anche la faccia. In entrambi gli scatti la vittima è nuda. È così che la ragazza decide di andare da sua madre e raccontare tutto.

Le parla di quello che è appena successo e di come si è arrivati fino a questo punto. La donna non ha dubbio alcuno: chiama la polizia, che adesso sta indagando. Gli investigatori della squadra mobile e della polizia postale - che hanno tra le mani il contenuto della chat tra la vittima e l'utente - stanno cerando di risalire, in queste ore, a chi si nasconde dietro al profilo Instagram che ha provato ad estorcere alla minorenne altre foto con il ricatto della pubblicazione degli scatti.