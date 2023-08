Fortunatissimo compleanno Fiorentina

Roberto

Fancelli

Ultimo fine settimana di agosto, dovrebbe essere, almeno si spera, anche una delle ultime, se non l’ultima, ondate di caldo estivo africano; da domani temporali e crollo delle temperature, via Nerone, arriva Poppea con il suo minaccioso vortice ciclonico che dal nord Europa porterà aria fresca e correnti atlantiche. A Firenze si attende il debutto interno della Fiorentina, allo Stadio Artemio Franchi dopo la bella vittoria di Genova, per dare nuovo slancio alla squadra e nuovi sogni alla tifoseria viola: buon compleanno Fiorentina per i tuoi 97 anni che compirai martedì 29 agosto. Con questa speranza proviamo la fortuna giocando per tre estrazioni questi numeri: 32-45-29.

L’oroscopo: Ariete 10, 88; Toro 13, 17; Gemelli 64, 71; Cancro 77, 90; Leone 1, 11; Vergine 36, 38; Bilancia 18, 19; Scorpione 15, 28; Sagittario 23, 47; Capricorno 79, 82; Acquario 33, 57; Pesci 12, 90.

I numeri di Chiara: terno d’oro 5, 10, 67 da giocare a Palermo e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Alessandro 20, 76, 54; Alfonso 7, 49, 59; Bartolomeo 36, 9, 64; Cipriano 13, 62, 16; Domenico 12, 23, 47; Giacinto 19, 16, 44; Goffredo 13, 62, 14; Delia 22, 4, 26; Elena 5, 23, 74; Galatea 28, 76, 17; Gloria 35, 8, 43; Gisella 29, 11, 40; Monica 75, 69, 40; Rosa 17, 21, 64.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: “Diventare adulti non è una scelta, solo diventare maturi lo è. Non è da tutti rischiare per i propri sogni, cadere e risollevarsi. Ritentare. Non lasciarsi mai sconfiggere dalle prove che la vita ci mette davanti. Dare e ricevere amore, soffrire, gioire, incontrarsi, conoscersi. Questa è la vita di chi sceglie di vivere, non solo di esistere“ (Agostino Degas): 16, 79, 88.