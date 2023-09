Fortissimo Firenze: La musica classica è roba da giovani!

Dal 21 settembre all’8 ottobre torna, per la sua settima edizione, "Fortissimissimo Firenze Festival", progetto artistico ideato e curato dal maestro Andrea Lucchesini che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani della scena classica nazionale e internazionale. L’inaugurazione, il 21 settembre (ore 21) nella Sala Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze, è affidata al Trio Ad Libitum, gruppo vincitore di "Fortissimissimo Firenze Festival 2022". Come da tradizione, infatti, ogni anno il cartellone si apre con l’esibizione dei trionfatori dell’edizione precedente, votati dai giovani studenti dell’IIS Alberti-Dante e del Liceo Galileo, che partecipano attivamente al Festival con un progetto di Pcto. Il 22 settembre (ore 21), sempre alla Sala Pietro Grossi, si esibirà il pianista Nicolò Ferdinando Cafaro. Quella di quest’anno si preannuncia un’edizione notevole, che vedrà tra i protagonisti Ludovica Vincenti con un recital di fortepiano presso l’Accademia Bartolomeo Cristofori (25 settembre), i quattro fratelli giovani prodigi del quartetto d’archi “Breshears String Quartet“ (26 settembre al Lyceum Club), il “Trio Sheliak“ (28 settembre all’istituto francese di Firenze), il violoncellista Simone De Sena con Whitenoise28 e Esdì, voce narrante e rap, che presenta il suo album “Cronache del dono e della maledizione”, progetto che traghetta il violoncello nella contemporaneità attraversovarie influenze e contaminazioni (29 settembre, Murate Art District).