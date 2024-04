Fortezza da Basso, al via il restauro del padiglione Machiavelli

Firenze, 10 aprile 2024 - Al via a Firenze i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del padiglione Machiavelli che diventerà il fulcro dell'intero sistema Fortezza da Basso. L'edificio, che dall'infopoint distribuirà i visitatori nei padiglioni accogliendo l'inizio del percorso espositivo, si avvia infatti verso il completo risanamento e recupero delle superfici inutilizzate, con miglioramento degli standard sismici ed energetici.

Si tratta di un progetto da oltre 5,7 milioni di euro, per una superficie di 3.250 metri quadri, che recepisce le esigenze condivise da Comune di Firenze e Firenze Fiera. Nel dettaglio, spiega un comunicato di Palazzo Vecchio, il progetto prevede di dedicare il piano terra (930 mq) a biglietteria, accoglienza e sale polifunzionali, il primo e secondo piano a uffici (1250 mq) e di riservare il piano interrato a magazzini e impianti (470 mq).

"Andiamo avanti con l'attuazione del piano di recupero della Fortezza da Basso - afferma l'assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci, in occasione del sopralluogo di oggi -. Dopo la demolizione degli immobili incongrui, la realizzazione degli interventi procede su due binari paralleli: da una parte il restauro delle cortine murarie e dei bastioni, dall'altra la realizzazione dei due nuovi padiglioni Bellavista e Cavaniglia e il restauro dei padiglioni Machiavelli e Spadolini. Oggi diamo quindi il via al cantiere per il recupero del Machiavelli che diventerà il fulcro del sistema fieristico".