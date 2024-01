Il Forno Maddaloni compie 10 anni, festa a Firenze

Firenze, 16 gennaio 2024 - Dalla speciale pizza in onore del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, alla festa – con tanto di pergamena – per i dieci anni di attività.

Oltre 2mila persone hanno festeggiato a Firenze, in via Gioberti, la ricorrenza per il laboratorio di Gennaro Maddaloni, maestro dell'arte del pane. Il taglio della torta, si legge in una nota, è avvenuto col sindaco Dario Nardella ed è stato preceduto da un momento religioso, con la benedizione impartita da don Roberto Gulino.

Il laboratorio, punto di riferimento del quartiere, ha ricevuto anche una pergamena dall'assessore alle attività produttive del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, accompagnato dall'assessora (e candidata sindaco) Sara Funaro.