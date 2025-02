Formazione d’eccellenza: l’Accademia del Maggio punta su tecnologia ed ecosostenibilità

Firenze, 18 febbraio 2025 – L’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino consolida il suo impegno nella formazione professionale con una nuova offerta di corsi dedicati alle professioni tecniche teatrali. Macchinisti, attrezzisti, sarti teatrali, truccatori, parruccai, costruttori ferro e legno, scenografi realizzatori, tecnici audio e video: queste le figure coinvolte in programmi di apprendimento che alternano teoria e pratica a stretto contatto con professionisti del settore. Tra i corsi promossi quest’anno e finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), spiccano due proposte gratuite, caratterizzate da un approccio innovativo. Il primo, “Creatività e Tecnologia nell’era dello spettacolo digitale” (50 ore), si concentra sulle tecnologie emergenti applicate alle rappresentazioni sceniche, come ledwall, strip led e soluzioni di illuminazione di ultima generazione. Gli scenografi Erica Briani e Claudio Pini, tra i docenti del progetto, hanno illustrato i dettagli del corso in un breve video reperibile su YouTube (www.youtube.com/shorts/IoKmDqlcLO4).

Il secondo corso, “Sostenibilità ecologica nello spettacolo” (50 ore), affronta invece il tema dell’impatto ambientale nelle produzioni dal vivo. L’attenzione è rivolta all’utilizzo di materiali riciclati per costumi ed elementi di scena, unita alla ricerca di soluzioni creative che non compromettano la qualità artistica. Gli scenografi Angela Nocentini e Fran Bobadilla ne parlano in un altro video di presentazione, anch’esso disponibile su YouTube (www.youtube.com/shorts/PKAcEZnUKrE).

Entrambi i percorsi mirano a formare tecnici altamente specializzati, in grado di integrare la tradizione artigianale del teatro con le più recenti tendenze in fatto di digitale ed ecologia. Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso e sui programmi, l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino ha messo a disposizione una sezione dedicata sul proprio sito (www.maggiofiorentino.com/accademia/corsi-per-professioni-tecniche/programma-gol-corsi-finanziati-della-regione-toscana), dove è possibile consultare anche l’offerta completa delle altre figure tecniche coinvolte. L’opportunità di acquisire competenze in un contesto lavorativo di eccellenza, grazie a professionisti riconosciuti a livello nazionale, rappresenta un’occasione unica per chi vuole intraprendere o perfezionare una carriera dietro le quinte dello spettacolo.