Fondo di solidarietà. Mano tesa alle famiglie. Via alle domande

Fondo di solidarietà, via alle domande. È attivo da ieri sul sito web del Comune il link per chiedere il bonus che l’amministrazione concede alle famiglie e ai cittadini in difficoltà economica. La somma complessiva messa a disposizione è di 150mila euro. "Con l’attivazione di questo fondo di solidarietà, la nostra amministrazione conferma il proprio impegno nel garantire sostegno concreto a chi sta attraversando momenti di difficoltà - dichiara Yuna Kashi Zadeh, vicesindaco con delega al Sociale - sappiamo bene quanto l’attuale contesto economico abbia messo in crisi tante famiglie e singoli cittadini, e per questo abbiamo deciso di destinare 150mila euro a un intervento mirato e strutturato, che possa dare un aiuto immediato a chi ne ha più bisogno".

"Al di là dell’accordo con i sindacati – ha detto la consigliera Maria Luisa Dipalo, ad oggi, a bilancio, ci sono solo 75mila euro. Gli altri vengono in genere impegnati dopo la verifica degli equilibri di bilancio a fine luglio. Vista la situazione di crisi, il fondo andrebbe immediatamente aumentato anche perché ci saranno molte richieste vista la crisi che sta attraversando il territorio". Le domande potranno essere compilate esclusivamente online dalla rete civica. Per info e presentazione delle domande: https://servizi-scandicci.055055.it/rete-civica/fondo-di-solidarieta-0