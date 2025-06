Fondi alluvione, via alle richieste. Cinquanta giorni per le domande

di Manuela PlastinaChi ha subito danni dall’evento alluvionale del marzo scorso può richiedere un contributo alla Regione. È attivo il portale dedicato alle emergenze del maltempo che ha colpito duramente anche il territorio di Bagno a Ripoli. Ancora una volta la zona più coinvolta era la frazione di Grassina, con garage e piani interrati sommersi dall’acqua e dal fango, in alcuni casi gli stessi danneggiati dall’alluvione del Ferragosto 2022. Colpa dell’esondazione di alcuni borri.

Nelle settimane scorse sono partiti i lavori di stombamento di parte di quello delle Argille per ridurre il rischio. Disagi importanti c’erano stati anche a Ponte a Ema dove era esondato il Rimezzano. Danni anche a Impruneta, in particolare in alcune frazioni. Ora chiunque è stato danneggiato negli eventi del 14 e 15 marzo può chiedere un contributo, sia che si tratti di privati che di attività produttive e agricole. La domanda va presentata online sul sito della Regione entro il 31 luglio. A Bagno a Ripoli i volontari del Servizio civile nazionale sono a disposizione per aiutare i cittadini – su appuntamento - a inserire la loro richiesta, oltre a supportarli nel rilascio o rinnovo della loro identità digitale, necessaria per accedere al portale regionale. Si può prendere l’appuntamento attraverso l’Urp al numero 055.6390222.

"Invito tutti i cittadini ripolesi che abbiano subito danni a compilare la domanda online di ricognizione – sollecita il sindaco Francesco Pignotti -. Ricordo che è necessario presentare tutta la documentazione completa e gli importi già spesi, ovviamente certificati. La domanda sul portale è l’unico strumento per poter accedere al risarcimento". Si può chiedere rimborso anche per i beni mobili registrati, come auto e motorini. Anche i cittadini di Impruneta possono ricevere assistenza specifica per la compilazione contattando il Servizio ambiente e patrimonio del Comune ai telefoni 055.2036549 e 055.2036532.