Fondazione Ant. Visite gratuite per battere i tumori

Torna il programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione Ant a Lastra a Signa. Saranno offerte ai cittadini di Signa

e Lastra a Signa 48 visite dermatologiche gratuite di "Progetto melanoma Ant" e 16 di "Progetto Mammella" per le donne sotto i 45 anni. Queste ultime si terranno il 13 novembre al Presidio

Alfa Columbus, in via Livornese 277 a Lastra. Per "Progetto Melanoma" le date saranno invece

il 19, 20 novembre e 3 dicembre, nella stessa sede. Per prenotare: https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite.