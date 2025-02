’FolleMente’, il cast in città. Ecco dove incontrarlo

Il cast di ’FolleMente’ arriva in città. La nuova commedia di Paolo Genovese (che firma anche la sceneggiatura) è appena arrivata nelle sale. E il regista e parte del cast stanno facendo il giro dei cinema italiani per promuoverla. Giovedì la tappa è tutta fiorentina con tre sale dove, prima della proiezione, Genovese e le attrici Emanuela Fanelli e Vittoria Puccini incontreranno il pubblico. Questi i cinema: alle 20,15 al Cinema Principe (viale Giacomo Matteotti), alle 21 The Space Cinema Novoli e alle 22 Uci Luxe Campi Bisenzio.

’FolleMente’ è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale. Da un soggetto originale di Genovese, regista e autore della sceneggiatura insieme a Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi, ’FolleMente’ è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema e in collaborazione con Disney+ in associazione con Vice Pictures.