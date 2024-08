Fogne all’Antella Publiacqua accelera per chiudere i cantieri

Gli operai di Publiacqua stanno lavorando freneticamente per poter ultimare i ritardi accumulati a causa degli stop and go al cantiere di Antella imposti dalla Soprintendenza a causa del ritrovamento di resti archeologici durante gli scavi. D’altra parte la frazione ha origini antiche: basti pensare che la prima testimonianza della pieve risale ad un documento del 4 novembre 1040, quindi l’abitato è di molto precedente. Fatto sta che i lavori per l’importante rifacimento dell’impianto fognario che durano (a fasi diverse) da mesi stravolgendo la viabilità e dovevano terminare entro il 13 luglio, sono ancora in corso. Adesso bisogna correre per mettere in sicurezza la zona, oltre riaprire le strade. La pioggia torrenziale di domenica (40 millimetri di acqua caduta in un’ora) hanno ricordato a tutti la pericolosità di fogne che non reggono grandi quantità di flussi, ributtando fuori quanto invece dovrebbero assorbire. Stavolta è andata bene, senza danni e allagamenti a case, garage e negozi, ma non era andata così nel passato. Il sindaco Francesco Pignotti ha chiesto a Publiacqua un impegno aggiuntivo per accelerare la conclusione dei lavori, essendo la condotta già posata, invitando a lavorare più ore al giorno e anche nel fine settimana . La società ha risposto positivamente e i suoi operai pure anche perché, spiegano da Publiacqua, "quanto dichiarato dal sindaco è frutto di riunioni in cui abbiamo concordato sia il prolungamento dell’orario di lavoro che lo svolgimento del cantiere il sabato per recuperare i tempi che si sono persi per i ritrovamenti archeologici e concludere le attività nelle tempistiche previste, prima dell’apertura delle scuole".

Manuela Plastina