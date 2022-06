Fochi di San Giovanni, è tornato lo spettacolo nel cielo di Firenze

Articolo : Come preparare l'acqua di San Giovanni

Firenze, 24 giugno 2022 – Il giorno di San Giovanni di nuovo onorato come da tradizione dopo due anni da cancellare. Dopo una giornata intensa, fra cerimonie religiose e della tradizione, la finale del calcio storico vinta dagli Azzurri, i fochi hanno riportato migliaia di fiorentini e non solo con gli occhi alzati verso il cielo per ammirare i 40 minuti del grande spettacolo pirotecnico con i fuochi sparati dal piazzale Michelangelo iniziati intorno alle 22,10.

Tra l'altro durante lo spettacolo un albero ha preso fuoco: incendio spento dopo pochi minuti.

I gigli simbolo di Firenze, le farfalle e la novità dello speciale salice piangente dorato: uno spettacolo, aperto sul Lungarno della Zecca da Alessandro Masti e dal concerto della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

Dai ponti ai lungarni, dalla Bolognese a Fiesole, dalle terrazze private, tutti a dare il bentornato ai fochi in questa caldissima notte d'estate. E come da tradizione il traffico sui viali è andato in tilt. Sì, San Giovanni è tornato.