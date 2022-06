Finale calcio storico: Rossi contro Azzurri, il corteo e l'attesa / DIRETTA

Firenze, 24 giugno 2022 - E' il giorno della finale del calcio storico fiorentino 2022. Un grande momento di popolo in piazza Santa Croce. Dopo le due semifinali, Rossi di Santa Maria Novella e Azzurri di Santa Croce sono le due squadre uscite dalle semifinali, avendo battuto Bianchi e Verdi.

Fuochi di San Giovanni a Firenze, da dove vederli

E adesso c'è la resa dei conti, la finale che incoronerà i campioni. Una grande giornata di tradizioni, che si svolge come sempre nel giorno del patrono di Firenze, San Giovanni. In serata altro grande momento, quello dei fuochi d'artificio, ma intanto c'è questa importante e sentitissima partita. Segui con noi la diretta.

Ore 17.33: "Fatico a trovare un San Giovanni così bello - dice il sindaco Nardella - Ora ci godiamo questa finale".

Ore 17.30: parla Bruno Astori, in quella piazza dove si svolse il funerale del fratello David. "Questa piazza - dice - per noi vuol dire moltissimo, la città non ha mai smesso di esserci vicini, è una emozione indescrivibile. Ringrazio tutti per l'opportunià di assistere a questa manifestazione, Davide sarebbe fiero di questo invito".

Ore 17.27: Antonioni entusiasta, parla a Toscana Tv. "Ho visto diverse volte il calcio storico, sono stato magnifico messere. Per Firenze, dopo il calcio della Fiorentina, quello della finale del calcio storico rimane un evento importante". E sul fratello di Davide Astori magnifico messere: "Sono contento che Bruno ricopra questo ruolo, Firenze non dimentica mai, anche in occasioni diverse dalle partite della Fiorentina".

Ore 17.26: sono due le dirette tv. Una di Toscana Tv, mentre per l'Italia e per l'Europa c'è lo streaming di Dazn, che ha stretto un accordo con il calcio storico che verrà proposto ai telespettatori in alta definizione. E' una novità di quest'anno.

Ore 17.21: la tribuna d'onore comincia ad affollarsi. Entra il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Ore 17.10: il corteo storico si sta ormai avvicinando a piazza Santa Croce, i cui spalti si stanno riempiendo.

Ore 16.57: nel corteo c'è anche un ospite speciale, Giancarlo Antognoni, che si sta avvicinando anche lui verso piazza Santa Croce.

Ore 16.53: il corteo storico è arrivato in piazza della Signoria. Filippo Giovannelli, direttore del corteo storico, dà il via all'ultima parte della sfilata, quella che arriverà in piazza Santa Croce.

Ore 16.50: aperti i cancelli sugli spalti in piazza Santa Croce, i tifosi cominciano ad entrare. Piccoli gruppi di supporter che in largo anticipo sfidano il sole e si piazzano sulle tribune. Intanto in piazza della Signoria tutto è pronto per accogliere il corteo storico.

Ore 16.44: fuori da Palazzo Vecchio il sindaco Nardella attende il corteo storico con il magnifico messere di questa finale, il fratello di Davide Astori, Bruno. Un modo per ricordare e per omaggiare l'indimenticato capitano della Fiorentina scomparso quattro anni fa.

Ore 16.31: il corteo fa tappa sull'arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria, per il saluto al gonfalone di Firenze.

Ore 16.19: è partito da piazza Santa Maria Novella per arrivare in piazza Santa Croce. Con il corteo sfilano anche i tifosi di Rossi e Azzurri, che anche oggi coloreranno gli spalti.