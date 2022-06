Fuochi di San Giovanni, ecco dove vederli gratis

Articolo : Come preparare l'acqua di San Giovanni

Firenze, 24 giugno 2022 – Tutti pronti per pronunciare il classico “l'eran meglio quelli dell'anno scorso”, anzi dovremmo dire in questo caso “quelli di tre anni fa”. Tra poche ore tornano infatti dopo 24 mesi di stop causa pandemia i tradizionali 'Fohi' di San Giovanni, un appuntamento amatissimo dai fiorentini. Lo spettacolo pirotecnico inizierà attorno alle 22 e i fuochi saranno sparati anche quest'anno dal piazzale Michelangelo, con diverse novità: gigli, farfalle e uno special salice piangente, che si avvicenderanno per circa 40/50 minuti.

Apre la serata, alle 20.30 sul Lungarno della Zecca, lo spettacolo condotto da Alessandro Masti e il concerto della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze e a seguire, ma con ingresso a pagamento, si potrà assistere ai fuochi d'artificio. Ci sono però una serie di luoghi, che ormai i fiorentini conoscono bene, da cui poter ammirare i fuochi gratis. Ecco quali sono.

I lungarni

Partendo da casa per tempo (consigliato a piedi, in bici, mezzi pubblici o scooter), uno dei posti da raggiungere da dove ammirare i fuochi riflessi sull'Arno sono senz'altro tutti i lungarni, come quello Del Tempio o Acciaiuoli. Solitamente affollati, ma appunto arrivando presto si possono conquistare i posti più vicini alle spallette.

I ponti

Per vedere i giochi di luci e colori riflessi sull'acqua, un altro posto strategico sono i ponti di Firenze, sopratutto quelli più centrali, dalla Carraia a San Niccolò. Consigliatissimo il Ponte Santa Trinita: i fuochi si vedono scoppiare dietro Ponte Vecchio, in uno scenario unico in tutto il mondo.

Orti del Parnaso e via Bolognese

Una vista meravigliosa su Firenze e i fuochi è la zona di via Trieste, via Trento e gli Orti del Parnaso, sopra l'Orticoltura. Anche dalla zona più alta della Bolognese, nel tratto dopo la Lastra, c'è un punto particolare dove si apre una finestra mozzafiato su Firenze: lo spettacolo è assicurato.

Fiesole

In collina si può scegliere anche Fiesole, dove dal convento di San Francesco e dalle stradine in zona, si vedono benissimo i fuochi, anche in questo caso nella cornice di un panorama unico e romantico. Il top per gli innamorati.