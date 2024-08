Focardo, il ricordo a ottant’anni dalla strage nazista

Il 3 agosto del 1944 un gruppo di soldati tedeschi in ritirata entrò a Villa Focardo, nel territorio di Rignano, e uccise barbaramente con la mitragliatrice Caterina Mazzetti, Luce e Annamaria Einstein per poi dare fuoco alla casa. Erano la moglie e figlie di Robert Einstein, cugino del noto scienziato Albert. In quella villa avevano cercato rifugio dalla persecuzione in Germania contro gli ebrei.

Dalla mattanza sopravvissero le gemelle Paola e Lorenza Mazzetti, al tempo 17 enni, nipoti di Caterina. Riuscì a cavarsela anche un’altra cugina. Robert si tolse la vita un anno dopo quel tragico giorno.

Lorenza Mazzetti è diventata una grande artista, regista, pittrice, scrittrice. Ne "Il cielo cade" ha raccontato la sua infanzia nella famiglia Einstein tra fascismo, guerra e la strage. Ne è stato tratto anche un film. Prima di andarsene, nel gennaio del 2020, ha chiesto di essere tumulata coi suoi parenti nel cimitero della Badiuzza a San Donato in Collina, vicino ai suoi parenti e dove un monumento ricorda la strage. Stessa volontà è stata rispettata anche per la sorella Paola, morta nel luglio del 2022, anche lei prolifica autrice e ricercatrice che ha intrecciato l’arte con la psicoterapia con un approccio unico e innovativo alla terapia di gruppo.

E proprio al cimitero della Badiuzza, domani a 80 anni esatti dalla strage del Focardo il Comune ricorda quell’evento sotto il monumento dedicato alla famiglia Einstein. Pochi mesi fa, ricorda la presidente del consiglio comunale Grazia di Dio, "abbiamo intitolato un giardino di Rignano a Nina Mazzetti, Caterina e Luce Einstein. È importante mantenere vivo il ricordo, non dimenticare anche attraverso il coinvolgimento di scuole e giovani". La cerimonia al cimitero sarà alle 9,30: predisposto un servizio navetta. A seguire, visita a Villa il Focardo e, fra le altre iniziative, ci sarà anche l’inaugurazione di una mostra nella sala consiliare dal titolo "Gli Einstein a Firenze e dintorni" a cura dell’Associazione Anpi Rignano Reggello e dell’Associazione ANFIM.

