Floriagafir e Floria si presentano: "Siamo una grande famiglia"

Gran galà di presentazione delle squadre delle società Floriagafir e Floria al campo sportivo di Viale Malta a Firenze. "Una bellissima giornata – afferma il direttore generale della Floria, Matteo Ermini – per festeggiare il nostro senso di appartenenza e i valori che insieme portiamo avanti ogni giorno con passione e impegno. Una domenica da ricordare dove le famiglie hanno potuto vedere quanto è grande la comunità che gioca e si allena all’impianto comunale Graziano Grazzini". Apre le danze il presidente della Floriagafir Paolo Ricci, poi scorrono le personalità più importanti delle società dal vicepresidente Floriagafir e presidente Ritrovo Andrea Mori, al direttore generale della Floria Matteo Ermini, al responsabile organizzativo scuola calcio élite Federico Pettini, con la gradita partecipazione di Francesco Grazzini insieme alla mamma Giovanna.

C’è festa grande in campo quando i campioni degli Juniores regionali e dei Giovanissimi regionali, vincitori dei rispettivi campionati, ricevono il meritato riconoscimento con la consegna dei trofei e i fumogeni colorano le tribune. Inizia così la sfilata delle squadre, dai più grandi ai più piccoli, sotto gli occhi del ds della Floriagafir Francesco Fiorindi, del direttore tecnico giovanile della Floria Lorenzo Pompili insieme al ds Matteo Chiapponi, e al direttore della Scuola Calcio Floria Luca Vestrini. Sfila poi una rappresentanza della mitica squadra dell’associazione Il Ritrovo del progetto ‘Calcio Inclusivo’ che conta più di 50 atleti. A seguire la consolidata squadra di calcio a 7 Floriagafir formata da atleti che si sono avvicinati al calcio in età più avanzata attraverso il progetto di avviamento allo sport ‘Piazza Organizzata’ con il suo responsabile Alessandro Gorgi. "Una domenica – fa presente il presidente Floriagafir, Paolo Ricci – per crescere, imparare, divertirsi e vincere insieme sia dentro che fuori dal campo. Grazie a tutti". Questi gli allenatori della Floria settore giovanile: Juniores prov. Fabio Carniani; Allievi Elite Under 17 Dimitri Alessi, Allievi B Antonio Benevento, Giovanissimi Elite Mirco Vella; Giovanissimi B Marco Checcucci.

Francesco Querusti