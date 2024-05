Florentia: prima spreca, poi crolla. Una sconfitta incredibile col Sori. E arriva la retrocessione in serie B La Florentia perde contro il Sori nella partita decisiva per la retrocessione in B, nonostante un vantaggio nel terzo tempo. Il gol decisivo arriva a pochi secondi dalla fine, causando la seconda retrocessione in due anni per la squadra fiorentina.