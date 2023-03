Flash mob nei supermercati per gridare ’no alle violenze’

Il no alla violenza di genere arriva dalla voce dei ragazzi: 26 studenti provenienti da 18 classi diverse dell’Istituto Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli hanno messo in scena una serie di flash mob itineranti. Ideata dal Laboratorio teatrale in collaborazione con il Cantiere Artemide e l’Associazione culturale di promozione sociale Toscana, la performance si è svolta in quattro supermercati Coop, tra Bagno a Ripoli capoluogo, Ponte a Ema, Antella e Gavinana. Infine una replica alla biblioteca comunale. Gli studenti hanno portato in scena le vicende delle eroine del teatro classico per sollecitare e stimolare una riflessione su temi fondamentali come la lotta alla violenza contro le donne, il diritto alla libertà e il ripudio della guerra in ogni sua forma.

Ma.Pl.