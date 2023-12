Flash mob contro la violenza di genere domani in piazza Santa Maria Novella. Obiettivo: prevenire i segnali di rischio

Un flash mob per incrementare la consapevolezza e la condivisione nella condanna alla violenza sulle donne. Ad organizzarlo sono le socie dei Soroptimist Club Firenze e Firenze Due, domani alle 13,30 in piazza Santa Maria Novella. "Attraverso l’organizzazione di questa iniziativa – spiegano Carlotta Ferrari Lelli e Sandra Zecchi, presidenti rispettivamente del Club Firenze e del Firenze Due - vogliamo dire no al disprezzo, all’umiliazione, alla rabbia, all’odio; vogliamo dire sì al dialogo e all’amore". L’intento della manifestazione, collegata alla campagna di comunicazione ’Read the signs’, è quello di prevenire la violenza domestica riconoscendo in tempo quei segnali (gelosia, controllo, manipolazione, collera) che porteranno la relazione a diventare pericolosa per la propria incolumità, auspicando che le donne possano leggere in tempo comportamenti e atteggiamenti del partner prima che sfocino in violenza.