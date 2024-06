Fittante l’ottimista: "Per me si può anche vincere al primo turno. E non farò il consigliere"

"Le percezioni che abbiamo sono positive. Questi ultimi 10 giorni faranno la differenza, c’è un 35-40% di elettori che non sa se andare a votare e in generale sono indecisi: è la differenza tra vincere e perdere. E per me si può vincere anche al primo turno". Parola di Giovanni Fittante (nella foto), la cui lista civica dal nome ‘Anima Firenze 2030’, fa parte della coalizione di centrosinistra che sostiene Sara Funaro. C’è ottimismo. "I sondaggi ci dicono che siamo la quarta forza della coalizione. Ma noi puntiamo a raddoppiare il risultato, per quello sono così ottimista anche sulla possibilità di vincere direttamente al primo turno". Perché scegliere ‘Anima Firenze’? "Perché siamo l’unica novità politica vera di queste elezioni. E perché siamo convinti che Funaro sarà capace di esprimere la nostra richiesta di cambiamento. Noi esprimiamo il mix di novità e competenze specifiche, siamo dunque utili a questa coalizione". Lei prima si era proposto come candidato sindaco, poi ha fatto un passo indietro per Funaro e ora è capolista per la corsa in Consiglio comunale ‘Anima Firenze’. Tuttavia il suo obiettivo non è il Consiglio comunale. "Confermo. Ho già fatto due mandati". Se rinuncia al ruolo di consigliere significa che punta alla giunta? "Significa che sono sì a disposizione. Ma non è una decisione che prendo io".

N.G.