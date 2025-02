’Fischiodinizio’ a San Marcellino. Calciatrici a lezione di arbitraggio

All’impianto sportivo di San Marcellino si è svolto il secondo incontro del progetto pilota ‘Fischiodinizio - regolamento di giuoco del calcio e la funzione arbitrale’, rivolto alle atlete dell’Us Affrico femminile. L’evento, organizzato dal settore giovanile e scolastico Figc-Lnd in collaborazione con la Sezione AIA di Firenze e la delegazione provinciale, è stato coordinato dal delegato regionale dell’attività scolastica professor Rosario Carubia e da Us Affrico, con la presidente Valeria Pisacchi, il direttore generale Luca Giotti ed il responsabile sezione femminile Mauro Ermini, insieme al presidente AIA Firenze Simone Gramigni.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di figure importanti come Simone Galipò, arbitro fiorentino della Can serie A e B; Eleonora Labate segretaria sezionale e arbitro di Promozione; Andrea Malpezzi designatore del Settore Giovanile, che hanno condotto l’incontro con contributi tecnici e pratici.

Il progetto pilota ‘Fischiodinizio’ ha coinvolto le squadre femminili Under 15 e Under 17 dell’Us Affrico, grazie al contributo del mister Walter Sarchini e si pone l’obiettivo di far sperimentare a ragazze e ragazzi che praticano il calcio giovanile il ruolo di arbitro. Da ritenere come momento positivo e costruttivo, come occasione di approfondimento delle regole e per comprendere più da vicino il ruolo e le difficoltà del direttore di gara, il senso di responsabilità, la sua funzione imprescindibile affinché il gioco del calcio possa essere vissuto dai protagonisti e dall’ambiente circostante nella sua migliore esperienza. Le atlete si sono confrontate attivamente, avviando un percorso formativo prezioso per il loro sviluppo sportivo e personale, orientato al rispetto ed al fair play.

Dopo una prima parte teorica, il gruppo è sceso in campo a sperimentare in pratica le regole e le decisioni arbitrali. Le ragazze potranno nelle prossime settimane proseguire il progetto con l’arbitraggio sul campo delle gare degli Esordienti del calcio a 9 programmate dalla società, ed i percorsi arbitrali organizzati dall’Aia Firenze, grazie alla possibilità offerta dal doppio tesseramento (arbitro e giocatore).

Francesco Querusti