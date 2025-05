Firenze, visite gratuite: dall’oculistica alla cardiologia, ecco dove andare

Firenze, 6 maggio 2025 – Aspettiamo sempre con ansia la giornata dei "Lions in Piazza", dedicata alla salute e alla prevenzione, ma soprattutto aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per domenica 11 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, in Piazza dell’Isolotto. Un evento che unisce impegno civico, solidarietà e attenzione al benessere individuale, offrendo visite mediche gratuite in un contesto accessibile e familiare.

L’iniziativa, organizzata dal Lions Firenze Filippo Neri in collaborazione con il Quartiere 4, si svolgerà nell’area pedonale della piazza, proprio di fronte alla chiesa e lungo la zona del mercato, e coinciderà con l’evento “Svuota Cantine”, per una giornata all’insegna della cura di sé e della comunità.

Tre camper medici attrezzati con strumentazione di ultima generazione saranno a disposizione per offrire consulti specialistici gratuiti in diverse aree: oculistica, cardiologia, diabetologia, dermatologia, psicologia e nutrizione. I protagonisti di questa giornata saranno i medici volontari che, con competenza e disponibilità, metteranno a disposizione della popolazione il loro tempo e la loro professionalità.

Un servizio pensato in particolare per chi ha difficoltà ad accedere regolarmente a controlli medici, ma anche per chi desidera prendersi un momento per verificare il proprio stato di salute, anche in assenza di sintomi.

“Lions in Piazza” non è solo un’iniziativa sanitaria: è una manifestazione concreta di quanto la prevenzione sia un bene collettivo, un diritto e una responsabilità condivisa. Recarsi in piazza, incontrare i medici, farsi visitare: tutto questo diventa un gesto di consapevolezza e di cura verso se stessi e verso la comunità. Un invito a non trascurarsi e a scegliere la salute – anche con piccoli passi.