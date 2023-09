Firenze, una via e un’aula del tribunale intitolate al giudice Margara

Firenze, 12 settembre 2023 - Venerdì 15 settembre al giudice Alessandro Margara, tra gli ispiratori della riforma penitenziaria del 1986 nota anche come 'legge Gozzini', verranno intitolate una strada e l’aula 1 del tribunale di sorveglianza. Alle 11.30 l'assessora alla toponomastica Maria Federica Giuliani inaugurerà il passaggio pedonale perpendicolare e di congiunzione tra via dell’Agnolo e via Ferdinando Paolieri, vicino al complesso giudiziario de Le Murate. Subito dopo ci sarà la scopertura della targa realizzata in collaborazione con Università di Firenze e l'‘Archivio Margara’ che sarà collocata sulla parete antistante. Sulla targa è scritto: "Alessandro Margara (1930-2016), magistrato di sorveglianza, ha portato la luce dell'umanità e della giustizia nelle carceri nel solco della Costituzione e del più alto pensiero riformatore, da Cesare Beccaria a Piero Calamandrei". Nel pomeriggio la cerimonia di intitolazione dell'aula di udienza che porterà il suo nome al Palazzo di Giustizia di Firenze. Originario di Massa, in magistratura dal 1958, Margara fu giudice istruttore a Ravenna e Firenze, poi magistrato di sorveglianza a Bologna e poi a Firenze dove guidò il tribunale di sorveglianza. Dal 1997 al 1999 fu direttore generale del Dipartimento di amministrazione penitenziaria (Dap), poi rientrò al tribunale di sorveglianza di Firenze dove concluse come magistrato fino alla pensione. E' stato anche garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana.