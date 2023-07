Firenze, trovato morto vicino alla facoltà di matematica

Firenze, 5 luglio 2023 – Il corpo privo di vita di un uomo di 52 anni è stato trovato questa mattina dagli inservienti della facoltà di matematica dell’Università di Firenze, in viale Morgagni. Il cadavere è stato trovato in prossimità di una scala antincendio posta su un lato dell'istituto.

Sul posto è presente la polizia anche con la Scientifica. Secondo quanto si apprende, il 52enne ieri sera era stato trasportato al vicino pronto soccorso di Careggi in seguito a un sinistro stradale, e da lì si sarebbe per sua volontà allontanato. Sul posto per un sopralluogo anche il magistrato di turno.