Da Firenze a Courmayeur in treno: quattro nuovi Frecciarossa dal 10 dicembre. L'elenco delle tratte

Firenze, 4 dicembre 2023 - Alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, con il nuovo orario Fs che entrerà in vigore il 10 dicembre, fermeranno quattro nuovi Frecciarossa per Torino, Milano e Roma. Dal venerdì alla domenica, inoltre, sarà possibile fare viaggi diretti ad alta velocità da Firenze per Oulx e Bardonecchia.

Lo rende noto Fs Inoltre il capoluogo toscano sarà collegato con due nuovi Frecciarossa al giorno per Trento, Rovereto e Bolzano per un totale di 12 Frecce al giorno. Tanti anche i Freccialink che da Firenze permetteranno di raggiungere, nel fine settimana, alcune delle località montane più amate: Aosta, Cortina D'Ampezzo, Courmayeur, Madonna Di Campiglio, Val Gardena, Val Di Fassa e Val Di Fiemme.

Novità anche per il traffico regionale. Per la Toscana il Polo Passeggeri propone un servizio sempre più intermodale per pianificare un viaggio "door-to-door" usando treni, bus e navi. Tra le novità dell'orario invernale per la Toscana è in programma dalla seconda metà di dicembre il nuovo collegamento intermodale (treno+bus) che unirà la stazione di Poggibonsi-San Gimignano con San Gimignano Centro Storico.

Il servizio si aggiunge ad altri simili: al Cortona Intermodale, Elba Link, Montepulciano Intermodale, Barberino Designer Outlet Link, People Mover per Pisa aeroporto e il collegamento intermodale per Sinalunga e Pratovecchio-Stia. Sulla linea La Spezia - Pontremoli - Parma è stato riprogrammato l'orario che prevede un maggior numero di treni in quasi tutte le stazioni. In particolare i collegamenti tra Parma e La Spezia e quelli tra Firenze e Pontremoli (con interscambio a Vezzano) avranno una frequenza ogni 60 minuti rispetto ai 120 minuti attuali. Creati anche quattro collegamenti diretti tra Pontremoli e Pisa. È anche previsto il rinnovo del materiale rotabile con il graduale inserimento di treni Pop e Jazz.