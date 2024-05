"Firenze: Tramvia e alberi, il piano di Eike Schmidt per una mobilità sostenibile"

"Meno pali, più alberi". Lo ripete come un mantra Eike Schmidt, candidato sindaco del centrodestra, nel presentare la sua idea di tramvia a Firenze. E se fino a qualche settimana fa sembrava piuttosto restio alla realizzazione di altre linee, ieri l’ex direttore degli Uffizi ha detto chiaro e tondo che invece "siamo favorevoli al trasporto pubblico collettivo e quindi anche alla tramvia ma non a tutte le tramvie, in tutte le forme e in tutti i luoghi: le linee già realizzate vanno migliorate adottando tecnologie più aggiornate, i progetti delle linee in costruzione vanno riviste, introducendo alcune varianti".

A dar manforte al portabandiera di Fdi, Fi e Lega, il candidato azzurro in Consiglio comunale, Mario Razzanelli, e l’ingegnere ambientale Gabriele Giustiniani che ha realizzato uno studio, nel 2023, con le criticità riscontrate nei progetti. "I viali di circonvallazione – e in particolare Matteotti, Gramsci, Amendola – non saranno in grado di assorbire il traffico privato una volta completate le linee - ha spiegato – Un punto particolarmente critico sarà la svolta alla caserma su Lungarno Pecori Giraldi, dove si verrà inevitabilmente a creare un ingorgo".

Ma secondo Schmidt, Razzanelli e Giustiniani pesanti criticità si registreranno anche a Gavinana, " zona che oggi non è oggetto di forti flussi di traffico e invece lo diventerà. In particolare strade come via Caponsacchi e piazza Gualfredotto subiranno forti ripercussioni". Il candidato sindaco, poi, ha anche fatto notare l’assenza di sufficienti parcheggi scambiatori. "Il fabbisogno complessivo sarebbe di 4/5mila posti mentre quelli progettati non raggiungono i mille". Parlare di tram a Firenze significa anche proteggere gli alberi sacrificati dal passaggio dei binari. E per questo Schmidt ribadisce lo slogan “più piante, meno pali" di elettrificazione delle linee, "il nostro obiettivo è proteggere il verde aumentandolo del 30%. Per sopravvivere al XXI secolo, infatti, abbiamo bisogno di alberi ad alto fusto: saranno la nostra salvezza. Senza non riusciremo ad avere un clima accettabile d’estate".

Pronta la replica dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti: "Si continua a parlare di argomenti per slogan senza prima avere studiato la città e le soluzioni da attuare. Il candidato della destra afferma che non sono accettabili progetti che prevedono la distruzione di piazze con alberi secolari: sarebbe interessante capire a quali piazze si riferisce". E sull’aumento del verde in città, Giorgetti conclude: "La sola linea Libertà-Bagno a Ripoli porterà ad un aumento del 55% degli alberi rispetto alle attuali".

A.P.