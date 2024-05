Finale di Conference League, Firenze è carica: migliaia di tifosi allo stadio e al Viola Park

Firenze, 29 maggio 2024 – Il giorno che Firenze stava aspettando da tempo. Il giorno della finale di Conference League. Ad Atene i diecimila tifosi viola hanno riempito il settore dedicato dello stadio all'Aek Arena. A Firenze i tifosi muniti si sciarpe, magliette, bandiere hanno inondato le strade, i ristoranti, i pub, i locali. Tutti insieme per vedere la partita.

I tifosi arrivano allo stadio

Lo stadio Artemio Franchi si sta riempiendo. Trentamila i fan attesi per seguire la partita in diretta sui diversi maxischermi visibili dalla Ferrovia, dalla Maratona e dalla Tribuna.

Al Viola Park non è da meno. Sono in 2mila a seguire la finale. Qui i tifosi sono divisi tra lo stadio Curva Fiesole, il bar Il Giglio e il bar Maglia Viola. Per l’occasione la società ha previsto buffet, sciarpe, hamburger e quant’altro.