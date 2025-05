A Firenze torna 'Svuota la cantina'

Firenze, 11 maggio 2025 – Oggi, 11 maggio, fino alle 18 torna l'appuntamento a Firenze con 'Svuota la cantina', una giornata dedicata allo scambio e alla cessione di oggetti usati, per promuovere il riciclo e ridurre gli sprechi. L'iniziativa, come si legge in una nota del Comune, sarà nel Quartiere 4, precisamente in viale dei Bambini. Il viale si trasformerà in un vivace spazio all'aria aperta, nel nome del buon senso ecologico e della condivisione.

L’iniziativa, promossa dal Quartiere 4 del Comune di Firenze, è un invito aperto a tutti i cittadini a scambiare o cedere oggetti usati, con l’obiettivo di dare nuova vita a ciò che non si usa più ma che può essere utile ad altri. Vestiti, libri, giochi, piccoli mobili, utensili e oggetti d’arredo: tutto ciò che è in buono stato e non serve più può trovare un nuovo proprietario.

L’attività non prevede finalità commerciali ma si basa sul principio del riuso e del consumo consapevole, promuovendo comportamenti virtuosi e sostenibili. Un’occasione per alleggerire le proprie case, riscoprire il valore delle cose e contribuire alla riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale. 'Svuota la cantina' è anche un momento di socialità e incontro tra vicini e cittadini del quartiere, in un clima informale e inclusivo, dove il recupero diventa occasione di relazione e scambio. Infatti come si legge nella locandina 'Svuota la cantina' è appunto un'attività di scambio e/o cessione di propri oggetti usati, con lo scopo di riciclare e quindi non sprecare quello che può essere ancora utilizzato.

L'altra data da segnare sul calendario è il 18 maggio quando è in programma l'iniziativa a Gavinana, in piazza Bartali, dalle ore 9 alle 18. Successivamente (25 maggio) sarà all'Antella (a Bagno a Ripoli), ai Giardini della Resistenza e (1 giugno) al Palagio di Campi Bisenzio (Firenze). In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata.