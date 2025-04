Firenze, ennesima spaccata alla ferramenta di via Livorno: "È la terza in due anni"

Firenze, 15 aprile 2025 – Terza spaccata in due anni per Bricoservice di via Livorno, a Firenze, in zona Ponte a Greve. È esasperato il ferramenta Marco Gasparri: “Non ne possiamo più: tra Ponte a Greve, San Quirico, Legnaia, Isolotto stanno bersagliando il quartiere, tutti i giorni c’è almeno un’attività commerciale colpita”.

L’ultima stanotte alle 3: “Per fortuna non hanno preso niente perché è scattato immediatamente l’allarme – racconta il commerciante – C’era la pattuglia dei vigili giurati in zona e appena ha ricevuto la segnalazione è arrivata, tempo tre minuti, così i ladri sono fuggiti. Comunque hanno divelto la porta ed è quello il danno grosso, che però spero copra l’assicurazione perché è un costo notevole. Si sono introdotti dentro, hanno rovesciato la cassa, hanno visto che era vuota, perché non lascio mai soldi. Poi non hanno fatto in tempo ad arraffare altro perché si vede che hanno sentito arrivare i vigilanti e si sono dati alla fuga”. Ladri che sono sempre più spavaldi: “È la terza volta in due anni – ripercorre – La prima hanno provato a scassinare la porta, ma non sono riusciti a entrare; la seconda ci sono riusciti, ma passando da dietro, più riparati alla vista; stavolta hanno agito sulla porta principale in bella vista dalla strada, non hanno più paura di niente”. L’ora infatti era tarda, ma in via Livorno ci sono le rampe di accesso alla superstrada Fi-Pi-Li e quindi c’è sempre un frequente passaggio di automobili.

Sul luogo si è recata la polizia che sta indagando per risalire agli autori. Sempre in via Livorno è stata visitata dai ladri sabato notte una fabbrica di lavorazione di contenitori e packaging per prodotti alimentari. La zona di San Quirico a Legnaia-Ponte a Greve è da tempo attanagliata da episodi criminosi. Non a caso, tre settimane fa si è tenuto nella locale sezione del Pd un’assemblea dai toni accesi sul tema sicurezza. Oltre alla ferramenta sono numerose le attività commerciali che hanno collezionato ripetute spaccate: per citare le più bersagliate, la palestra, la lavanderia a gettoni e il bar Melody che ha avuto ben 12 visite dei delinquenti. Non sono solo le botteghe a essere colpite: i residenti lamentarono in autunno continue incursioni nei condomini.

Carlo Casini